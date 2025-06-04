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الإمارات تشارك في منتدى المرأة والسلام والأمن بكوسوفو

الإمارات تشارك في منتدى المرأة والسلام والأمن بكوسوفو
5 يونيو 2025 01:40

أبوظبي (وام)

ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وفد الدولة المشارك في النسخة الثالثة من منتدى المرأة والسلام والأمن، الذي عقد تحت شعار «رمز الأمان لجيلنا» في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو يومي 2 و3 يونيو الجاري. وضم الوفد يوسف المزروعي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى الجبل الاسود.
وافتتح المنتدى، فخامه الدكتورة فيوسا عثماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفو، بحضور عدد من نواب رؤساء الدول والحكومات والوزراء والخبراء، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من 45 دولة حول العالم. واستعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، خلال الحلقة الوزارية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المرأة والأمن والسلام، والمبادرات التي أطلقتها التي تعزز قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، من بينها «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما أكدت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة.
وتطرقت معاليها إلى استعراض عدد من المشاريع التنموية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في العديد من الدول التي يعاني بها اللاجئون الفارون من تأثير الحروب.
ومن بين أبرز الأمثلة على المساعدات الإنسانية التي تُقدم للنساء والأطفال في قطاع غزة تقديم لقاحات شلل الأطفال، إلى جانب توفير الرعاية الطبية وإجراء العمليات لإنقاذ المصابين. وأشارت معاليها إلى صندوق سمو الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والذي يعنى بتقديم المساعدات الإغاثية، وتنفيذ مشاريع تنموية. 

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