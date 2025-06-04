«الخارجية» وجامعة الإمارات تطلقان مبادرة «الكرنفال الأكاديمي»

العين (وام)



أطلقت وزارة الخارجية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، مبادرة «الكرنفال الأكاديمي» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في خطوة نوعية تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمؤسسات الرائدة في دعم الأمن المائي والاستدامة البيئية، من خلال التعليم والبحث والتعاون المؤسسي، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الرسمي لإطلاق المبادرة، أن الكرنفال الأكاديمي يُجسد التزام الجامعات بدورها الوطني والدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن إدارة موارد المياه بشكل فعّال لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت أولوية استراتيجية تمس الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد. وأكد أن «الشراكة المعرفية» تمثل حجر الأساس لأي نهضة حضارية، معتبراً أن «الكرنفال الأكاديمي» يجسد هذا المفهوم.

من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية في كلمتها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت قضايا المياه والطاقة والاستدامة في أعلى أولوياتها، لا سيما أن المياه تمس كل جوانب الحياة.

وشهد الحدث مشاركة عدد من ممثلي مؤسسات تعليمية وبحثية مرموقة في الدولة.