الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» وجامعة الإمارات تطلقان مبادرة «الكرنفال الأكاديمي»

زكي نسيبة خلال تكريم موزة بنت طحنون (وام)
5 يونيو 2025 01:40

العين (وام)

أطلقت وزارة الخارجية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، مبادرة «الكرنفال الأكاديمي» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في خطوة نوعية تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمؤسسات الرائدة في دعم الأمن المائي والاستدامة البيئية، من خلال التعليم والبحث والتعاون المؤسسي، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين.
وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الرسمي لإطلاق المبادرة، أن الكرنفال الأكاديمي يُجسد التزام الجامعات بدورها الوطني والدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن إدارة موارد المياه بشكل فعّال لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت أولوية استراتيجية تمس الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد. وأكد أن «الشراكة المعرفية» تمثل حجر الأساس لأي نهضة حضارية، معتبراً أن «الكرنفال الأكاديمي» يجسد هذا المفهوم.
من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية في كلمتها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت قضايا المياه والطاقة والاستدامة في أعلى أولوياتها، لا سيما أن المياه تمس كل جوانب الحياة.
وشهد الحدث مشاركة عدد من ممثلي مؤسسات تعليمية وبحثية مرموقة في الدولة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
المياه
جامعة الإمارات
الاستدامة
البيئة
العين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©