عمار النعيمي: سعادة المتعاملين تتصدر أولويات حكومة عجمان

عجمان (وام)



زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مركزي إسعاد المتعاملين في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الحاصلين على تصنيف 6 نجوم ضمن الدورة التقييمية السابعة لجوائز برنامج عجمان للتميز.

وأكد سموه أن حكومة عجمان تضع سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها، وتسعى بصفة مستمرة إلى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في إسعاد الناس، ورفع جودة الحياة في الإمارة.



جهود

واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال زيارته، على الخدمات المقدمة في المركزين والتجهيزات التي تلبي احتياجات المتعاملين بفئاتهم المختلفة، ووقف على جهود التحسين والتطوير المستمرة التي تقوم بها الدائرتان، للارتقاء بتجربة المتعامل وتلبية تطلعاته بكفاءة وسلاسة.