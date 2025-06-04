«شرطة أبوظبي» تُكرِّم مشرفات الحافلات المتميزات

أبوظبي (الاتحاد)



كرّمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مشرفات الحافلات المدرسية المتميزات بمؤسسة مواصلات الإمارات في حفل نظمته بمدينة العين، تقديراً لجهودهن في تعزيز السلامة للطلبة والطالبات في رحلة النقل المدرسي اليومي، وثمّنت تعاون المؤسسة في مختلف المبادرات والحملات والفعاليات التي عززت الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع.

وأكد المقدم أحمد عبدالله الشريفي، النائب لشؤون المرور والدوريات في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، الحرص على استدامة واستمرارية وإيجابية العلاقات مع الشركاء في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع، وتعزيز الحس المروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور. وأثنى خلال تكريم المشرفات المتميزات على تعاونهن، وحرصهن المستمر على تأمين السلامة للطلاب، والتزامهن بقواعد السير والمرور، وإجراءات السلامة المرورية، لضمان بيئة نقل آمنة للطلبة، كما أشاد بالشراكة المميزة بين شرطة أبوظبي ومؤسسة مواصلات الإمارات، من خلال عقد المحاضرات بطريقة مباشرة أو عن بُعد، وعرض فيديوهات التوعية وتنفيذ القاعدة الذهبية لاستخدام الحافلات المدرسية، بهدف تعزيز سلامة الطلاب أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلات المدرسية، وترسيخ مفهومها لدى الطلاب من خلال ابتعادهم عشر خطوات إلى الأمام بعد النزول من الحافلة، تفادياً للحوادث.