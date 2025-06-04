خطة استباقية لـ 5600 رحلة بين مدن الشارقة في العيد

الشارقة (الاتحاد)



أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خطة تشغيلية استباقية لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن استعداداتها لتغطية قطاعات النقل المختلفة، في خطوة من شأنها تلبية احتياجات الجمهور المتزايدة، خلال فترة العيد، عبر توفير خدمات مرنة وآمنة تنسجم مع تطلعات المتعاملين، وتدعم انسيابية الحركة بين مدن الإمارة والمدن المجاورة.

وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية رفع الجاهزية القصوى لتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز راحة وسلامة المستخدمين، مشيراً إلى أن «الهيئة» خصصت 180 حافلة للعمل على خطوط النقل بين المدن خلال عطلة العيد، بهدف تنفيذ 5600 رحلة على مدار 4 أيام، تغطي 15 خطاً رئيساً، بمعدل تقاطر زمني يصل إلى 5 دقائق فقط خلال أوقات الذروة، مقارنة بـ 45 دقيقة في الأيام العادية، بما يضمن تقليص وقت الانتظار وتحقيق راحة أكبر للمستخدمين.

وأكد حرص «الهيئة» في تيسير حركة الجمهور خلال عطلة العيد، سواء للزيارات العائلية، أو التوجه إلى الوجهات السياحية داخل الإمارة وخارجها، عبر تسخير كل الإمكانيات التشغيلية والبشرية، ورفع عدد المناوبين في المحطات الحيوية، لا سيما محطة الجبيل للحافلات، التي ستعمل من الساعة 3:45 فجراً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل على جميع الخطوط، لتواكب حجم الطلب المتوقع.

وأوضح أن «الهيئة» علمت من خلال الخطة التشعيلية على تعزيز رحالات مستمرة على شبكة الحافلات العامة داخل مدينة الشارقة خلال عطلة العيد، وذلك بتسيير 1144 رحلة يومياً، تنفذ بواسطة 104 حافلات، تعمل على 12 خطاً لتغطي مختلف المناطق والأحياء، مروراً بـ 543 نقطة توقف.

وبين العثمني أنه جرى تعليق تشغيل خط 22 مؤقتاً، خلال إجازة العيد لتوقف سوق الحراج.

وفي قطاع النقل البحري، أكد عبد العزيز الجروان، مدير «الهيئة» لشؤون المواصلات، أن تشغيل خدمة النقل البحري بين إمارة الشارقة ودبي، خلال عطلة عيد الأضحى، تجري عبر 4 رحلات يومية، تنطلق من محطة المربى المائي في الشارقة إلى محطة الغبيبة في دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.