التشديد على متطلبات الصحة في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة

أبوظبي (الاتحاد)



دعت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في مراكز التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة الرجالية، إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصحية، التي تضمن سلامة مرتادي هذه المرافق الخدمية، مؤكدة ضرورة توفير بيئة نظيفة، وحضارية لخدمة أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال حملة التوعية التي نفذتها البلدية للتأكد من التزام هذه المرافق الخدمية بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك؛ وبهدف تعزيز وعي العاملين في مراكز التجميل بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وركزت الحملة اهتمامها على توعية أصحاب المنشآت التجارية الخاصة بمراكز التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة الرجالية، والعمالة في هذه المنشآت.

وحرصت الحملة على رفع نسبة الوعي لدى أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بشأن الاشتراطات الصحية، وضرورة الالتزام بالقوانين والنظم للحد من المخالفات، والممارسات غير المتطابقة مع القوانين، واللوائح التي تنظم عمل هذه المراكز والصالونات، وخصوصاً قبل فترات المناسبات العامة، والأعياد، نظراً لارتفاع أعداد المرتادين في هذه الفترة.

وقام مفتشو البلدية، خلال الحملة، بشرح الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المحال، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية كافة الخاصة بالأدوات والمستلزمات التي تستخدم لتقديم الخدمات، وعمليات التنظيف والتعقيم لهذه الأدوات، بالإضافة إلى الكشف على مستحضرات، ومواد التجميل، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتوافر الشروط الصحية كافة الخاصة بها، وفحص الأجهزة التجميلية المستخدمة، والاطلاع على تصاريحها وطريقة استخدامها، والتزام العاملين بالمحافظة على مظهرهم، ونظافتهم الشخصية.



توعية

قامت الحملة بتعريف العاملين بالإجراءات الصحيحة، وتوعية المنشآت الجديدة، والعاملين الجدد بالإجراءات والشروط، وتنبيه العاملين بضرورة اتباع التعليمات السليمة لاستخدام الأجهزة المختلفة، والمخصصة للخدمة في هذه المرافق الخدمية.