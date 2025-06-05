محمد بن راشد: يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أن يوم عرفة، يوم الحج الأعظم، خير أيام الإسلام.



وقال سموه عبر منصة إكس: «يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال..».





يوم عرفة .. يوم الحج الأعظم .. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم : لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .. pic.twitter.com/oN3MZrjJH6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 5, 2025