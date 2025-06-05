الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام

محمد بن راشد: يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام
5 يونيو 2025 13:02

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أن يوم عرفة، يوم الحج الأعظم، خير أيام الإسلام.

وقال سموه عبر منصة إكس: «يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال..».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم عرفة
محمد بن راشد
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©