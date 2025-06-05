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علوم الدار

شيخة الظاهري: أبوظبي في طليعة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي

شيخة الظاهري: أبوظبي في طليعة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي
5 يونيو 2025 15:25

جددت هيئة البيئة – أبوظبي التزامها بقيادة الجهود البيئية والمناخية محلياً وعالمياً من خلال إطلاق وتنفيذ سياسات ومبادرات نوعية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يسلّط الضوء هذا العام على التحديات المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن الهيئة تواصل دورها المحوري في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتكيّف مع آثار تغير المناخ بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 ويعزز مكانة أبوظبي كعاصمة رائدة للعمل البيئي والمناخي.


وأشارت إلى استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من التغير المناخي وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية لا سيما أحادية الاستخدام، انسجاماً مع شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام: "إنهاء التلوث البلاستيكي".

وأوضحت أن سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة نجحت في تجنّب استهلاك أكثر من 360 مليون كيس بلاستيكي فيما أسهمت مبادرة "استرداد القناني القائمة على الحوافز" في جمع أكثر من 230 مليون قنينة بلاستيكية حتى اليوم أي ما يعادل 2000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير.

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وأكدت أن هذه المبادرات تدعم توجه الإمارة نحو الاقتصاد الدائري من خلال تمكين المجتمع من التخلص الآمن من النفايات وتعزيز الوعي البيئي مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامتها.

ولفتت الظاهري إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي أرست نموذجاً ريادياً عبر بناء شراكات محلية ودولية فعالة وتحديد أهداف طموحة للحد من آثار التغير المناخي، مؤكدة أن أبوظبي تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقالت:" في يوم البيئة العالمي نُجدد التزامنا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق مستقبل خالٍ من التلوث البلاستيكي وبيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة من خلال مبادرات تضع الإنسان والبيئة في صلب الاهتمام".

المصدر: وام
التغير المناخي
بيئة أبوظبي
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