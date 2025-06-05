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طقس صحو إلى غائم جزئيا غداً

طقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
5 يونيو 2025 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والثاني عند الساعة 22:23 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 05:21.
بحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 12:30 والثاني عند الساعة 01:15.

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