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مليون درهم من أحد رواد العطاء دعماً لحملة «وقف الحياة»

مليون درهم من أحد رواد العطاء دعماً لحملة «وقف الحياة»
6 يونيو 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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قدّم أحد رواد العطاء في دولة الإمارات مليون درهم لدعم حملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة».
وتأتي هذه المساهمات من الأفراد والمؤسسات في سياق الحراك الخيري الذي أحدثته الحملة، بما يجسّد ثقافة البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحملات الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية.
وتسعى حملة «وقف الحياة» إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في توفير الأدوية للمرضى، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وقف الحياة
الإمارات
أوقاف أبوظبي
أبوظبي
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