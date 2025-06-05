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خطة متكاملة بأسواق المواشي في كلباء وخورفكان

سوق كلباء (من المصدر)
6 يونيو 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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أكملت أسواق المواشي في كلباء وخورفكان، استعداداتها لاستقبال الزوّار في عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة، لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بلدية خورفكان/ كلباء، لتنظيم عمليات التفتيش والرقابة الصحية على المواشي داخل الأسواق، وشرطة إدارة المنطقة الشرقية لتنظيم حركة المركبات داخل وخارج الأسواق وتسهيل وصول الجمهور للمسلخ خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة للمساهمة في عمليات الصيانة والتنظيم والتنظيف.
ومن جانبه، قال هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية: «إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التزامنا بتوفير تجربة متكاملة للزوّار، وتقديم خدمة سريعة ومنظّمة، تحترم الوقت وتوفّر الراحة للزوار، من خلال تنظيم حركة الدخول، وتطبيق أعلى المعايير مع رفع الطاقة الاستيعابية للسوق، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة كافة، ما يعكس التزام السوق بدوره الحيوي في دعم الأمن الغذائي، وخدمة المجتمع المحلي».

المواشي
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أسواق المواشي
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عيد الأضحى المبارك
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