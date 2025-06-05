«دبي الخيرية» و«سالك» تبهجان قلوب الأيتام

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية دبي الخيرية وشركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، حفلاً خاصاً للأطفال الأيتام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لرسم البسمة على وجوه هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتوفير أجواء من الفرح والاحتفال خلال أيام العيد، في تجسيد حي للقيم الإنسانية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، إلى جانب ورشة تفاعلية للرسم والتلوين التي تعزز المهارات الإبداعية للأطفال، حيث جرى توزيع بطاقات كساء العيد والهدايا والعيديات على الأطفال المشاركين.

وفي الكلمة الافتتاحية للحفل، هنّأ أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى، عزّ وجل، أن يعيده على الجميع، وعلى دولتنا الحبيبة، قيادةً رشيدة، وشعباً كريماً، وأُمتنا العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأعرب السويدي عن شكره الجزيل لشركة «سالك» على تعاونها ورعايتها للحفل، مشيراً إلى أن «دبي الخيرية» تولي الأطفال الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل (45) عاماً.