950 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة العيد في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، استعداداتها الكاملة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في أكثر من 950 جامعاً ومصلى موزعة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على توفير أفضل الخدمات للمصلين خلال أيام العيد، حيث عملت على متابعة أعمال الصيانة والتجهيز في المساجد والمصليات بشكل دوري، والتأكد من توافر المستلزمات الضرورية لاستقبال المصلين، من بينها توفير خدمات النظافة، وضمان جاهزية مرافق الوضوء، ومتابعة أعمال الصيانة الكهربائية والصوتية، وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن جميع الفرق المختصة أنهت تجهيز المساجد والمصليات، وشملت الاستعدادات عمليات الصيانة والنظافة والتأكد من جاهزية المرافق، بما يضمن استقبال المصلين وفق أعلى المعايير.