تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في دبي

دبي (الاتحاد)

تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما في المواقع الحيوية والمرافق العامة التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الإجازة.

وحثّ معاليه أفراد المجتمع بالالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن شرطة دبي وشركائها من الدوائر الحكومية في المناطق العامة والوجهات السياحية وغيرها لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى أهمية الانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة، والتجاوز من كتف الطريق، والقيادة المتهورة، تجنباً لوقوع الحوادث، مُتمنياً للجميع عيداً سعيداً وإجازة هانئة وآمنة.