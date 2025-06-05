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علوم الدار

«السلامة الغذائية»: اختتام مزاد الأضاحي بالوثبة

«السلامة الغذائية»: اختتام مزاد الأضاحي بالوثبة
6 يونيو 2025 01:03

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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اختتمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فعالياتها الخاصة بتنظيم «مزاد الأضاحي لكافة السلالات» خلال الفترة من 1 يونيو 2025 ولغاية 4 يونيو 2025 في منصة مزاد الثروة الحيوانية بجانب مسلخ الوثبة الآلي بمشاركة عدد من المربين والمربيات للثروة الحيوانية، في إمارة أبوظبي، حيث تم تداول رؤوس الأغنام والأضاحي من كافة السلالات. 
وقال حامد الجنيبي مدير إدارة برامج دعم الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «استهدف المزاد توفير الأضاحي بأسعار تنافسية، وخالية من الأمراض، حيث يتم فحص الحلال قبل عرضه للبيع ويتم إجراء فحصين، مختبري وظاهري، ويتم استبعاد أي حلال مصاب، أو لا تنطبق عليه الشروط، وعند الحديث عن الثروة الحيوانية وبيعها، وهي خالية من الأمراض يعد شيئاً إيجابياً ومبتكراً في نفس الوقت، ويعكس جهود الإمارة في توفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمربين والمستهلكين. وأضاف الجنيبي أن منصة مزاد التابعة للهيئة وتُعد الأولى من نوعها كمنصة حكومية متخصّصة، تعد مساهماً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالإمارة كما تعزّز الأمن الحيوي بما يضمن تداول الأضاحي والحلال، الذي يتم بيعه من خلال المنصة خالياً من الأمراض.. كما يحد ويمنع الأمراض المنقولة من الثروة الحيوانية.
وقال إن الهيئة تعمل من خلال المنصة على دعم المربين من خلال المساهمة في تعظيم العوائد والأرباح للمربي بفتح أسواق ومنافذ بيع وتصريف الثروة الحيوانية، بما يحقق الربح أو العائد المجزي للمربي، والمستهلك، كما يخلق نوعاً من التنافس بين المربين وعرض وبيع أضاحي ذات أوزان عالية، وهو ما يعكس التنافس الإيجابي بين المربين ويحقق الاستفادة للمستهلك أيضاً من خلال شراء أضحية سليمة مئة في المئة.
وأشار إلى أنه من خلال منصة مزاد تم عرض أنواع مختلفة من الحلال من كافة السلالات وذات أوزان عالية، وهو ما يعكس اهتمام المربين بالعناية بالثروة الحيوانية، باعتبارها من مصادر الدخل المجزية، وبالتالي ضمان توافر اللحوم للمستهلك بأسعار تنافسية.
وأشار الجنيبي إلى أن فتح قنوات تسويقية للمربين للبيع مباشرة للجمهور يعزّز من القدرات التنافسية للإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، كما أن من شأنه أن يخلق مناخاً من المنافسة الإيجابية بين المربين ويشجعهم على العناية بالثروة الحيوانية والارتقاء بالإنتاج الحيواني، بما يسهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.
وقال حامد الجنيبي، إن الهيئة وفّرت كافة مقومات النجاح لمنصة مزادات الثروة الحيوانية، حيث تضم المنصة 31 حظيرة تتسع لنحو 100 رأس من الحيران و40 رأساً من الإبل، بالإضافة إلى 200 رأس من الأغنام والماعز، وتتسع المنصة لأكثر من 250 شخصاً من الجمهور، مع توفير مساحة خارجية ومواقف للسيارات تتسع لنحو 154 سيارة، إضافة إلى المرافق الخدمية والمطاعم والمحلات المخصصة لبيع الأعلاف ومستلزمات العزب، وغيرها من المرافق التي ستضفي أجواء من المتعة والترفيه على رواد المزادات.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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