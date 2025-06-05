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8 متطلبات صحية وغذائية لقضاء عيد سعيد

8 متطلبات صحية وغذائية لقضاء عيد سعيد
6 يونيو 2025 01:05

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

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أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن فرحة العيد الأضحى تكتمل بالمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، مشيرة إلى أن قضاء عيد صحي يبدأ من اتباع نظامي غذائي سليم، حيث يساعد الغذاء المناسب والصحيح على تجنب الأمراض، أو حدوث أي مضاعفات في حالة الإصابة بأي نوع من الأمراض، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وحددت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، 8 متطلبات صحية وغذائية يجب الأخذ بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتمثل في تجنب إهمال وجبة الإفطار يوم العيد، فهي مفتاح يوم نشيط ومتوازن، مؤكدة أن وجبة الإفطار تقلل من الشعور بالجوع، وتحمي من الإفراط في الأكل.  ونصحت باختيار وجبة متوازنة تحتوي على البروتين، الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان والخضراوات.
وأشارت إلى أهمية التوازن في استهلاك اللحوم الحمراء، فصحيح أن لحم الأضحية جزء لا يتجزأ من هذه المناسبة، لكن الإفراط في تناوله قد يرفع الكوليسترول، ويؤثر على صحة القلب، موضحة أنه يجب اختيار اللحوم قليلة الدهون والشوي أو السلق بدل القلي، وإزالة الدهون الظاهرة وتجنب الأجزاء المحترقة، بالإضافة إلى استخدم نار معتدلة عند الشواء.
وعن اشتراطات أثناء السفر في إجازة العيد، أجابت المؤسسة، أنها كثيرة يمكن إجمالها في 6 اشتراطات، هي: غسل اليدين بانتظام أو استخدام المعقم، وتجنّب لمس وجهك بعد ملامسة الأسطح، مع ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، أو إذا كان الشخص يعاني مشكلات صحية، وكذلك اختيار مطاعم موثوقة ونظيفة، والابتعاد عن الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيداً.
وتطرقت إلى شرب الماء المعبأ، وتجنّب شرب الماء من مصادر غير موثوقة، وغسل الفواكه والخضراوات، والتأكد من صلاحية الطعام قبل تناوله، وتجنّب شراء الطعام من الباعة المتجولين أو الأماكن غير النظيفة، منبهة أنه في حال ظهور أعراض تسمم غذائي، لابد من شرب الماء وأخذ قسط من الراحة. وإذا استمرت الأعراض، يجب التوجه لأقرب مركز صحي.

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