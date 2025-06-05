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«شرطة دبي» تُهدي النزيلات وأطفالهن كسوة عيد الأضحى

خلال توزيع كسوة العيد (من المصدر)
6 يونيو 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مبادرة «أسعدتموني» في إدارة سجن النساء، والهادفة إلى توزيع كسوة العيد على النزيلات وأطفالهن، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهن، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.
وشهدت المبادرة، العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والعقيد سعيد مبارك السبوسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم الطفل، والمدني نوف علي الغزيوي، رئيس قسم الوعي والتثقيف بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد.
وتعتبر مبادرة «أسعدتموني» إحدى المبادرات الإنسانية الرائدة التي تعكس التزام شرطة دبي بدورها الاجتماعي والإنساني، وحرصها على تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات العقابية، لا سيما تجاه فئة النساء النزيلات، اللواتي يحتجن إلى دعم نفسي واجتماعي يساهم في إعادة دمجهن في المجتمع.
وأكدت العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، أن شرطة دبي تتعامل مع النزيلات من منطلق إنساني شامل، لا يقتصر على الجوانب الإصلاحية فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، بما يصون ويحفظ كرامتهن وحقوقهن. وقالت: نحرص من خلال مبادرة «أسعدتموني» على تقديم الدعم المعنوي والإنساني للنزيلات، خاصة في المناسبات الدينية، لما لها من أثر بالغ في التخفيف من معاناتهن النفسية، وتعزيز شعورهن بالانتماء والكرامة».

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