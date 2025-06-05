«فوالة العيد» تدخل البهجة على أطفال الأسر المتعففة

الشارقة (الاتحاد)

نفّذ مكتب التطوع والخدمة المجتمعية بجمعية الشارقة الخيرية مبادرة «فوالة العيد» قبيل عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تحرص الجمعية على تنظيمها سنوياً لإحياء مظاهر الفرح، وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

واستهدفت المبادرة الأطفال أبناء نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث جرى توزيع عيديات نقدية عليهم إلى جانب تقديم أطباق الحلوى وعبوات المياه، وتنظيم أنشطة ترفيهية مبتكرة، أدخلت السرور إلى قلوبهم، وجعلت أجواء العيد أكثر بهجة ودفئاً.

وقد لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من العائلات، لما لها من أثر نفسي إيجابي على الأطفال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر.

وأكد محمد الملا، مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية، أن «فوالة العيد» تُعد واحدة من المبادرات التي تعكس التزام الجمعية تجاه المجتمع، وحرصها على مد جسور المحبة والتراحم مع الفئات المستحقة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تهدف إلى غرس معاني الفرح والانتماء في نفوس الأطفال.

وأضاف الملا، أن المبادرة شهدت مشاركة نشطة من المتطوعين الذين ساهموا في التنظيم والتوزيع، وإضفاء أجواء احتفالية ملهمة، مشيداً بالدعم السخي من أهل الخير والمتبرعين الذين جعلوا تنفيذ هذه المبادرة ممكناً، ومؤكداً استمرار مكتب التطوع في إطلاق مبادرات نوعية تمس حياة الناس، وتُعزز من تماسك المجتمع.