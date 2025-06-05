الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة الحيوان بالعين تعزّز الوعي البيئي

حديقة الحيوان بالعين تعزّز الوعي البيئي
6 يونيو 2025 01:03

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شواطئ أبوظبي تعزز جاهزيتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى
8 متطلبات صحية وغذائية لقضاء عيد سعيد

نظمت حديقة الحيوان بالعين فعالية «التلوث البلاستيكي» بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وتهدف الفعالية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وتشجيعهم على تبني السلوك البيئي الإيجابي.
تضمنت الفعالية التي نُظمت بالتعاون مع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل: جولات بيئية تعليمية في معرضي عالم أبوظبي وشعوب الصحراء، وشاشة التعهد بالحفاظ على البيئة، وورش متنوعة لزوارنا الصغار مثل مكتبة الأطفال، ونشاط تلوين قصة، بالإضافة إلى نشاط تأليف قصة من الصور ومسابقات بيئية ممتعة وهدايا تذكارية.
ومن جانب آخر، تم عرض فيديو توعوي على مسرح المركز، كجزء من فعاليات الاحتفال مع تقديم ورشة عن التلوث البلاستيكي لموظفي الحديقة عبر منصة «تيمز» بهدف زيادة الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة.
الجدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالعين، تُعد نموذجاً يحتذى به في مجال الاستدامة، حيث تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وصون الطبيعة ومواردها، حيث تعتبر الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة يضمن سلامتها واستدامتها للأجيال القادمة.

الوعي البيئي
الإمارات
العين
حديقة الحيوانات
حديقة حيوانات العين
حديقة الحيوانات في العين
حديقة العين للحيوانات
يوم البيئة العالمي
اليوم العالمي للبيئة
التوعية البيئية
التلوث البلاستيكي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©