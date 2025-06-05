حديقة الحيوان بالعين تعزّز الوعي البيئي

العين (الاتحاد)

نظمت حديقة الحيوان بالعين فعالية «التلوث البلاستيكي» بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وتهدف الفعالية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وتشجيعهم على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

تضمنت الفعالية التي نُظمت بالتعاون مع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل: جولات بيئية تعليمية في معرضي عالم أبوظبي وشعوب الصحراء، وشاشة التعهد بالحفاظ على البيئة، وورش متنوعة لزوارنا الصغار مثل مكتبة الأطفال، ونشاط تلوين قصة، بالإضافة إلى نشاط تأليف قصة من الصور ومسابقات بيئية ممتعة وهدايا تذكارية.

ومن جانب آخر، تم عرض فيديو توعوي على مسرح المركز، كجزء من فعاليات الاحتفال مع تقديم ورشة عن التلوث البلاستيكي لموظفي الحديقة عبر منصة «تيمز» بهدف زيادة الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة.

الجدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالعين، تُعد نموذجاً يحتذى به في مجال الاستدامة، حيث تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وصون الطبيعة ومواردها، حيث تعتبر الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة يضمن سلامتها واستدامتها للأجيال القادمة.