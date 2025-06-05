«حافلات تحت الطلب» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع «حافلات تحت الطلب»، كخدمة نوعية ضمن المرحلة الأولى، لتغطي نطاق منطقة مويلح التجارية، وجادة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ومشروع الجادة، لكونها من المناطق السكنية الحيوية التي تشهد كثافة سكانية متنامية ونشاطاً عمرانياً متسارعاً، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة النقل العام، وتقديم حلول ذكية تتماشى مع تطلعات المجتمع، لتعزيز ثقافة النقل الجماعي داخل الإمارة.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع الذي تشهده الإمارة، بات من الضروري تطوير منظومة نقل جماعي مرنة ومستدامة، تواكب الحاجة اليومية للجمهور، وتأتي خدمة «حافلات تحت الطلب»، لتجسد توجهات الهيئة نحو نقل جماعي مستدام، يسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وبالتالي خفض الازدحام والانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تعزيز مفهوم النقل الجماعي، كونه ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الحركة والتنقل داخل الإمارة، ومن هذا المنطلق، تواصل الاستثمار في تقنيات النقل الحديثة، وتوسيع مظلة الخدمات الذكية لتشمل جميع الفئات، مع الالتزام بتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة، تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وتسهم في بناء مستقبل حضري أكثر توازناً وازدهاراً.

وكشف عن أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل حافلتين تعملان يومياً من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، برسوم رمزية تبلغ 8 دراهم لكل رحلة، مع إعفاء الأطفال ما دون 5 سنوات، وتتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحافلة وتتبعها لحظياً عبر تطبيق ذكي، إلى جانب الدفع الإلكتروني والتقييم الفوري للجودة.

وأوضح عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أنه جرى تزويد الحافلات بكاميرات مراقبة داخلية لضمان بيئة آمنة أثناء الرحلة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز مستوى الراحة والسلامة للركاب، بالإضافة إلى ربطها بأنظمة ذكاء اصطناعي، تتيح تحليل البيانات المتعلقة بعدد الركاب، وجنس الراكب، وأنماط الاستخدام، بما يدعم تحسين التشغيل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية ولحظية لدعم التخطيط الذكي وتطوير الخدمة.