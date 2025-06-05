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شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لزوار المراكز التجارية

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
6 يونيو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مشاركتها في مبادرة «الوقاية من حوادث الصيف»، بالتعاون مع فرسان سنترال مول، ومجموعة اللولو العالمية، ضمن اهتمامها بتعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات المجتمع، وفي إطار الحرص على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور، واشتملت على تقديم تجارب تعليمية وترفيهية للعائلات استعداداً لموسم الصيف.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام المديرية بتعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بالسلامة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة المرور للحد من الحوادث المرورية، حاثاً أولياء الأمور على الالتزام بقواعد السير والمرور؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم.
وأوضح الرائد سيف النعيمي من إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، أن المبادرة تضمنت تقديم معلومات توعوية مهمة بطريقة تفاعلية وجذابة، بهدف الحد من الحوادث المرورية خلال فصل الصيف وعروض محاكاة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي حول سلامة المركبات، إرشادات حول الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال داخل المركبات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الوعي المروري
التوعية المرورية
المراكز التجارية
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