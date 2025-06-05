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سعود بن صقر يهنئ أحمد بن سعود المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم أم القيوين

سعود بن صقر يهنئ أحمد بن سعود المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم أم القيوين
6 يونيو 2025 01:05

رأس الخيمة (وام)

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هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيه لسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، بالثقة الغالية التي أولاه إيّاها أخوه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن، ودعم جهود صاحب السمو حاكم أم القيوين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
كما هنأ الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.
وأعرب الشيخ طالب بن صقر عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعيينه نائباً للحاكم، وهو أهل لهذه الثقة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن، ودعم جهود صاحب السمو حاكم أم القيوين، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بمكتسبات الإمارة.
كما هنأ الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين، متمنين لسموه التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
كما هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.
وقال الشيخ سالم بن سلطان: «أبارك لأخي سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعيينه نائباً للحاكم، وهو أهل لهذه الثقة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع، والإسهام في تحقيق المزيد مما تتطلع إليه الإمارة من تقدم ونمو وازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم أم القيوين».

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