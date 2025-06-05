عمر بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك

أبوظبي (وام)

تقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بدوام التقدم والرخاء.

كما هنأ سموه أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يسود العالم الأمن والسلام والاستقرار.