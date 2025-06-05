ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدُّم والرخاء.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة المباركة سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، وأفراد الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.