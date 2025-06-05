الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك
6 يونيو 2025 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
شواطئ أبوظبي تعزز جاهزيتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدُّم والرخاء.
كما هنأ سموه بهذه المناسبة المباركة سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، وأفراد الجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ذياب بن زايد
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©