حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهم.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وأمّ المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصى في خطبة العيد بتقوى الله ودوام طاعته، والإخلاص في عبادته، وقال هنيئاً لكم عيدكم المزدهي بالبركات المزدان بالمنح والعطايا، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى قيادتنا الرشيدة بالخيرات، وأن يديم على وطننا المسرات، وعلى مجتمعنا الود والمبرات، ونحمده سبحانه على كريم فضله وعطياه ونعبده مخلصين لوجهه.

وقال الخطيب إن الإخلاص هو لب العبادات وجوهر القيم، منه تنبع مكارم الأخلاق وجميل الشيم وهو الحارس الأمين للحقوق والواجبات، فلا عجب أن يكون الإخلاص للوطن من أعلى وجوه الإخلاص منزلة وأرفعها مكانة، فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه وافتخر بتراثه، واجتهد في عمله من أجله، ونشر الخير في أرجائه، وبذل كل غال ونفيس لرفعته، ودافع عن ترابه وصان مكتسباته.

وأضاف أن من أعظم صور الإخلاص إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه، فتراه الابن البار لأبويه والواصل لأرحامه وأقربائه، والمحسن إلى زوجته وأولاده يتحمل مسؤوليته تجاههم وينفق بكرم وسخاء عليهم. ودعا الخطيب الله العلى القدير أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأن يوفقهم لما فيه خير شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين. كما ابتهل الخطيب إلى المولى العلى القدير، أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم، برحمته، وأن يرحم شهداء الوطن.

وعقب الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وولي عهد أم القيوين ونائب حاكم أم القيوين، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.