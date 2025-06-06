رئيس الدولة يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة«اكس»: «أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار».







أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 6, 2025