محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة«اكس»: «نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً .. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام».





نهنىء الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً ..



نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 6, 2025