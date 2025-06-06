الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يهنئ القيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سيف بن زايد يهنئ القيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك
6 يونيو 2025 09:41

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الطيّب، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعظم الأيام عند الله، يومٌ تتجلى فيه الرحمة، وتعلو فيه القيم الإنسانية التي تجمع القلوب على الطاعة والتقوى، ويترسخ فيه تلاحم المجتمعات. نسأل الله أن يتقبّل من حجّاج بيته الحرام، ومن الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيده على بلادنا وعلى البشرية جمعاء، بالخير والبركات والأمن والسلام كل عام وأنتم بخير».

 

أخبار ذات صلة
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
حكام الإمارات وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
عيد الأضحى
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©