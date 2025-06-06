الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام

سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام
6 يونيو 2025 10:28

أدّى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام في رأس الخيمة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى

وأدّى الصلاة إلى جانب سموّهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.وأكد الإمام في خطبته أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، وفرصة لتعزيز التوادّ والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مشيراً إلى جملة من القيم السامية والدروس المستفادة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي ينبغي على كل مسلم أن يتحلّى بها، ليسود الخير وتعمّ المحبة، شاكراً الله تعالى على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى.ودعا الإمام في خطبته بأن يوفّق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويمتّعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدّد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.كما اختتم خطبته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمّد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، والشيوخ المؤسسين، طيّب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنهم فسيح جناته.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©