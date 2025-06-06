حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ راشد بن حميد

أدّى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد الشيخ راشد بن حميد في عجمان.‏ وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين. ‏وأمّ المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد القايدي، الذي دعا الله تعالى في خطبة العيد أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الرشيدة بالخيرات، وأن يديم على دولة ‏الإمارات الأمان والاستقرار والمسرّات، وعلى شعب الإمارات الودّ والخير والمَبَرَّات. ‏وأكدت الخِطبَة أنّ الإخلاص قيمة إيمانية، ووطنية كبرى نحتفي بها في عيدنا بأجواء نسائم الحجّ، الذي هو في جوهره قصدٌ وإخلاص، مشيرة إلى أنّ الإخلاص يعني خلوص النية، ونقاء العمل، كما يُنقّى الذهب من الشوائب، ويُصفّى الماء من الرواسب. وأوضحت أنّ الإخلاص هو العهد بين العبد وربّه، وأعظم أوجهه، الإخلاص لله، فهو أساس العبادة، وسرّ التقرّب، ومفتاح القبول، مستشهدة بقوله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الخالص». ‏كما تناولت الخِطبَة أعلى وجوه الإخلاص منزلة، وأرفعها مكانة، وهي الإخلاص للوطن، الإخلاص في حبه، وعدم التواني في خدمته، والمحافظة على سمعته، والالتزام بقوانينه، والتمسك بعاداته وتقاليده، والاعتزاز بإرثه، والافتخار بتراثه، والاجتهاد في العمل من أجله، ونشر الخير في أرجائه، وبذل كل غالٍ ونفيس لرفعته، والدفاع عن ترابه، وصون مكتسباته، والدعاء له في السر والعلانية، عملاً بقوله تعالى «ربّ اجعل هذا البلد آمناً». وشدّدت الخِطبَة على أنّ إخلاص كلّ واحد منا في أسرته، يمتدّ أثره إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد متعاوناً متراحماً، ترى أفراده يتواصلون في عيدهم ويتزاورون، ولمعاني المودة والألفة ينشرون، وللفرح والسرور يبثون في أهلهم وأقاربهم، وبين جيرانهم وأصدقائهم، مؤكدة على جعل عيدنا، عيد إخلاص للمجتمع، وإخلاص في حب هذا الوطن، الذي سطّر النجاحات المبهرات، وأقام المجد على دعائم راسخات، وزرع الخيرات تلو الخيرات، فأثمرت أشجاره الوارفات. وفي ختام الخِطبَة، توجه الخطيب، بالدعاء لله العلي القدير أن يجعل العيد مناسبة للفرح والسرور، وأن يحفظ دولة ‏الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.‏وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان عقب الصلاة، التهاني بعيد الأضحى المبارك ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا المولى، عزّ وجلّ أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏