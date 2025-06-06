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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
6 يونيو 2025 11:03

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم «الجمعة»، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

 

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وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن كبار ضباط القيادة العامة للحرس الأميري، ومن كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين. وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير والبركات. حضر الاستقبال، كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وجموع المواطنين.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
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