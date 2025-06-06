طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى

هنأ سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير».