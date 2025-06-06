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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
6 يونيو 2025 11:58

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام صباح اليوم، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

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المصدر: وام
سعود بن صقر
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