حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، في مجلس زعبيل في دبي، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبّل سموهما التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة المباركة، من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وابتهل المهنئون إلى الله العليّ القدير أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يمنّ على دولة الإمارات وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تقبّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والدفاع المدني في دبي، والسلك القضائي.

كذلك تقبّل سموهما التهاني بعيد الأضحى من عدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجموع المواطنين وأبناء القبائل، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، حيث تمنوا أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.