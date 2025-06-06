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هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى.. ويستقبل جموع المهنئين

هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى.. ويستقبل جموع المهنئين
6 يونيو 2025 15:57

أدّى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين.

وأدّى الصلاة إلى جانب سموّه عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان منطقة العين، وجموع من المصلين.

واستمع سموّه إلى خطبة العيد، التي تناول خلالها إمام وخطيب الجامع شعائر العيد ومعانيها السامية، وأهمية هذه المناسبة في ترسيخ صلة الأرحام ونشر روح الألفة والتماسك العائلي وتقوية الروابط الأسرية والتقارب بين أفراد المجتمع.

ودعا الخطيب المولى عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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عقب ذلك، استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان جموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر المقام، للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبّل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان وأهالي منطقة العين، وجموع المواطنين وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في العين.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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