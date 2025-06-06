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علوم الدار

فرصة تشكل سحب تصاحبها أمطار شرقاً وشمالاً غداً

أبوظبي
6 يونيو 2025 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 15:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:05.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 01:08 والمد الثاني عند الساعة 18:43، والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة   الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي   36 27 75 30
دبي 37 27 70 30
الشارقة 39 26 70 25
عجمان 35 27 75 30
أم القيوين 39 25 80 35
رأس الخيمة 40 27 75 15
الفجيرة 36 31 80 30
العـين 39 24 75 15
ليوا 41 24 70 15
الرويس 39 24 75 25
السلع 40 23 75 20
دلـمـا 37 28 85 35
طنب الكبرى / الصغرى 36 28 80 50
أبو موسى 36 28 75 50.

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المصدر: وام
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