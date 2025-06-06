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علوم الدار

المراكز التجارية تجذب الزوار بالتخفيضات والأنشطة الترفيهية في الظفرة

إقبال متزايد في اليوم الأول للعيد
7 يونيو 2025 01:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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جذبت المراكز التجارية في منطقة الظفرة، الزوار وأهالي المنطقة إليها في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، معتمدة على مجموعة من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب مختلف الأعمار لتلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى التخفيضات السعرية، التي أطلقها العديد من المراكز خلال فترة العيد، مما دفع الكثير من الأفراد إلى التوجه للمراكز التجارية لقضاء أول أيام عيد الأضحى بها.
ويؤكد حسان متولي، من سكان الظفرة، أنه فضّل التوجه إلى المراكز التجارية تلبية لرغبة ابنته الصغرى، وذلك لقضاء اليوم الأول من العيد داخل الألعاب الكهربائية في المراكز التجارية، لذا كان اختياره لليوم الأول هو المراكز التجارية، ويشعر بسعادة غامرة عندما يجد الفرحة والابتسامة تعلو وجه ابنته وسط أصدقائها، وهي تستمتع بهذه الألعاب.
ويعتبر أيمن الخولي، من سكان الظفرة، أن المراكز التجارية خيار مثالي لمن يرغب في الخروج خلال فترة النهار، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفضل الجميع اختيار الأماكن المكيفة حتى يستمتع الأطفال بقضاء العيد وسط الألعاب والأنشطة الترفيهية، التي تقدمها للزوار وتتنافس المراكز التجارية فيما بينها في اختيار الأنشطة والفعاليات، التي تناسب الجمهور.
وشهدت مسالخ الظفرة إقبالاً كبيراً في اليوم الأول من العيد، حيث حرص عدد كبير من الأهالي على التوجه بعد صلاة العيد مباشرة لأداء سنة ذبح الأضاحي داخل المسالخ، التي فتحت أبوابها مباشرة بعد صلاة العيد، واستمرت في استقبال الأضاحي حتى الساعة السابعة مساء داخل مسالخ الظفرة.

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