المضحون في أبوظبي يتوافدون على المسالخ

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مسالخ أبوظبي، صباح أمس، إقبالاً واسعاً من المضحين منذ ساعات الصباح الأولى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط جاهزية كاملة من بلدية مدينة أبوظبي، لتقديم خدمات الذبح والتجهيز ضمن منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير الصحة العامة والجودة.

وتوزعت حركة الذبح على أربعة مسالخ رئيسة هي : مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة الآلي، ومسلخ الشهامة الآلي، حيث بدأت جميعها في استقبال الجمهور من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، وفق خطة تشغيلية شاملة.



مرافق مهيأة

حرصت البلدية على تجهيز ساحات الاستقبال الخارجية بخيام مكيّفة وممرات مظللة مزوّدة بمياه الشرب المبردة، إلى جانب مرافق مخصّصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمضحين في ظل الارتفاع المتوقع في أعداد المرتادين.

كما تم تعزيز المسالخ بطواقم إضافية من القصّابين والعمال وفنيي الصيانة، وزيادة عدد موظفي الاستقبال والتسليم، لتسريع الإجراءات وتحقيق انسيابية في حركة دخول وخروج الذبائح.



توزيع الأدوار

وخصصت بلدية أبوظبي مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي، لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور، فيما خُصص مسلخ أبوظبي الآلي لتجهيز ذبائح هيئة الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تولى مسلخ الشهامة الآلي استقبال وتجهيز ذبائح كل من الجمهور والتطبيقات معاً، بهدف توزيع الضغط وتسهيل الخدمة على الجميع.



خدمات ذكية

قدمت البلدية خيارات ذكية بديلة للراغبين في أداء الأضحية دون الحضور الشخصي، عبر عدد من تطبيقات الهواتف الذكية، مثل: ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، وحلال مزارعنا، إذ تتيح هذه التطبيقات اختيار نوع الذبيحة والأوزان وطريقة التقطيع وخدمة التوصيل، مما ساهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة المتعاملين.



التزام بالمعايير

أشرفت كوادر بيطرية متخصّصة على فحص الذبائح قبل الذبح وبعده، ضمن التزام صارم بضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، كما التزمت جميع المسالخ بتطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير النظافة والتعقيم، مما يعكس الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، استمرار حملاتها التفتيشية لمنع الذبح خارج المسالخ النظامية، والتصدي للقصابين الجائلين، باعتبارها مخالفة قانونية تهدّد الصحة العامة. ودعت الجمهور إلى الالتزام باستخدام المسالخ المعتمدة، لضمان تنفيذ الذبح وفق الأصول الشرعية والفنية والصحية.



انسيابية الطرق

في محيط المسالخ، شهدّت الطرق المؤدية إليها انسيابية واضحة في الحركة، بفضل التنسيق المسبق مع شرطة أبوظبي، التي فعّلت خططاً مرورية خاصة بالعيد، لتنظيم تدفق المركبات وتجنب الاختناقات، خصوصاً خلال ساعات ذروة ما بعد صلاة العيد.

وعكست الأجواء التنظيمية التي شهدتها المسالخ في اليوم الأول من عيد الأضحى، مدى جاهزية بلدية مدينة أبوظبي لتقديم خدمات متكاملة، تسهّل على السكان أداء شعيرة الأضحية بأمان وسلاسة، ضمن بيئة صحية وعصرية.