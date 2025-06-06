وفد من «الهلال الأحمر» يزور المرضى في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية

العين (وام)

نفّذ أمس مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، مبادرة إنسانية لزيارة المرضى والكوادر الطبية في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، بهدف نشر الأمل، وتعزيز الروح المعنوية بين المرضى.

وقام وفد برئاسة الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز هيئة الأحمر الإماراتي في منطقة العين، يضم موظفي المركز، بزيارة المرضى وتهنئتهم بالعيد، في أجواء سادها الدفء الإنساني والتلاحم المجتمعي، كذلك عبّر الوفد عن شكره للفريق الطبي على ما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل رعاية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري: «إن زيارتنا اليوم تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية، ورسالة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقوم على تعزيز التضامن الإنساني، من خلال تقديم الدعم النفسي للمرضى، خاصة في مناسبة كالعيد، ونحن حريصون على مشاركتهم فرحة العيد»، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية تستحق منّا كل التقدير على تفانيها في أداء واجبها.

وأضاف الظاهري: «تأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المشتركة مع المؤسسات الصحية والطبية في العين التي تدعم العمل الإنساني والمجتمعي في الدولة؛ لتعكس أهمية التضامن المجتمعي ومساندة مختلف فئات المجتمع، لا سيما خلال المناسبات الدينية والوطنية».