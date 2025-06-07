حاكم عجمان ووليّ عهده يواصلان استقبال المهنّئين بعيد الأضحى

واصل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم، لتقديم أسمى التهاني وأطيب التبريكات لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموهما، التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

كما تقبل سموهما التهاني من جمع من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وعبّر المهنئون، عن صادق التهاني وخالص التبريكات لسموهما بهذه المناسبة، داعين الله عزّ وجلّ، أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرّات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.