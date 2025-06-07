احتمال تشكّل سحب تصحبها أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 06:43.

بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 45:08 والمد الثاني عند الساعة 19:13، والجزر الأول عند الساعة 14:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 39 28 85 25

دبي 38 27 85 25

الشارقة 38 27 85 25

عجمان 39 28 80 30

أم القيوين 40 27 80 30

رأس الخيمة 38 27 75 20

الفجيرة 37 29 85 25

العـين 41 26 75 20

ليوا 41 25 85 15

الرويس 39 25 85 25

السلع 40 26 70 25

دلـمـا 38 29 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 29 90 45.