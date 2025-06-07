الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتمال تشكّل سحب تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
7 يونيو 2025 16:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 06:43.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 45:08 والمد الثاني عند الساعة 19:13، والجزر الأول عند الساعة 14:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:14.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة العظمى      الصغرى      العظمى     الصغرى
أبوظبي   39 28 85 25
دبي 38 27 85 25
الشارقة 38 27 85 25
عجمان 39 28 80 30
أم القيوين 40 27 80 30
رأس الخيمة 38 27 75 20
الفجيرة 37 29 85 25
العـين 41 26 75 20
ليوا 41 25 85 15
الرويس 39 25 85 25
السلع 40 26 70 25
دلـمـا 38 29 85 35
طنب الكبرى / الصغرى 37 29 85 45
أبو موسى 37 29 90 45.

أخبار ذات صلة
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
فرصة تشكل سحب تصاحبها أمطار شرقاً وشمالاً غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين
9 يونيو 2025
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
9 يونيو 2025
الشرطة الكولومبية تطوق مسرح محاولة اغتيال السناتور أوريبي
الأخبار العالمية
الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله
9 يونيو 2025
حجاج يحتمون من الشمس بمظلات أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة
الترفيه
الحج لن يعود في موسم الصيف إلا بعد 25 عامًا
اليوم 23:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©