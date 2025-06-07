حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في والدة راشد ثاني المطروشي

دبي (الاتحاد)



قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.







كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء.

وأعرب سموهما لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.