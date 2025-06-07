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علوم الدار

نصائح طبية لضمان السلامة من الأمراض المزمنة

نصائح طبية لضمان السلامة من الأمراض المزمنة
8 يونيو 2025 01:05

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

وجه أطباء واستشاريون نصائح وإرشادات عدة لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز بالأجواء الاجتماعية والاحتفالية، وتزداد التحديات الصحية التي قد تواجه بعض فئات المجتمع، وخاصة مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الكلى.
وقال الدكتور شريف متولي، استشاري الأمراض الباطنية، إن عيد الأضحى يتميز عادة بتنوع الأطعمة والمأكولات، وبشكل خاص استهلاك اللحوم الحمراء بكثرة، الأمر الذي قد يشكل خطراً على بعض أصحاب الحالات الصحية المزمنة، إذا لم يتم التحكم في نوعية وكمية الأطعمة المستهلكة. وأوضح متولي أن الإفراط في تناول اللحوم، وخاصة اللحوم الدهنية والمقلية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات في مستوى السكر، وإرهاق الكلى والجهاز الهضمي بدورها، حذّرت الاختصاصية منى حمدي، اختصاصية أمراض القلب، من خطورة التهاون في تناول الأدوية خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن الكثير من المرضى قد ينجرفون وراء أجواء العيد، وينشغلون بالزيارات العائلية أو المناسبات الاجتماعية، مما يؤدي إلى نسيان جرعات الدواء أو تأخيرها، وهو أمر قد تترتب عليه عواقب صحية خطيرة. وقالت حمدي: «يجب أن يبقى العلاج أولوية في جدول يوم المريض، وألا يتم تأجيله لأي سبب كان، فالتأخر في تناول أدوية القلب أو السكري قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو انخفاض حاد في مستوى السكر، وهو ما يستدعي تدخلاً طبياً طارئاً في بعض الأحيان».

عيد آمن وسعيد
أكد الأطباء أن عيد الأضحى فرصة للفرح والتواصل العائلي، لكنه أيضاً يتطلب مسؤولية في الحفاظ على الصحة، لا سيما لمن يعانون أمراضاً مزمنة. ووجهوا رسالة للمجتمع مفادها أن الاعتدال والوعي الصحي هما مفتاح قضاء عيد آمن وسعيد.

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