9885 ذبيحة في مسالخ أبوظبي أول أيام العيد

إبراهيم سليم (أبوظبي)



واصلت مسالخ أبوظبي، أمس، استقبال المضحين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط جاهزية كاملة من بلدية مدينة أبوظبي، لتقديم خدمات الذبح والتجهيز ضمن منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير الصحة العامة والجودة، وبلغ إجمالي ما تم تجهيزه من ذبائح خلال اليوم الأول 9 آلاف و885 ذبيحة في مسالخ مدينة أبوظبي أول أيام العيد، وتوزعت حركة الذبح على أربعة مسالخ رئيسة هي: مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة الآلي، ومسلخ الشهامة الآلي، حيث تستقبل الجمهور من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، وفق خطة تشغيلية شاملة.

وخلال اليوم الأول، تم اكتشاف إصابة وإعدام 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك، كما تم إعدام جزئي لعدد 126 جزءاً غير صالح للاستهلاك البشري، من مختلف المسالخ في: أبوظبي الآلي، والشهامة، والوثبة، وبني ياس، وهذا ما يعكس أهمية الذبح داخل المسالخ، وضمان سلامة الغذاء، حيث تلتزم بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أعلى المعايير الصحية في جميع المسالخ، بإشراف كوادر بيطرية متخصصة، لضمان توفير لحوم سليمة، وصالحة للاستهلاك، بما يعكس حرصها على سلامة المجتمع وراحته.

وخصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي لتجهيز ذبائح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال، وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال، وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.



بدائل مرنة

وفرت البلدية بدائل مرنة تتيح للجمهور إنجاز ذبائحهم بكل يسر، من خلال الحضور المباشر أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مثل: «ذبيحتي»، و«ذبائح الجزيرة»، و«ذبائح الإمارات»، و«حلال مزارعنا»، التي تتيح اختيار نوع الذبيحة، وطلب التوصيل وفقاً لمعايير مريحة وآمنة.