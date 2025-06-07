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«العيد مع عمالنا فرحة وسعادة»

«العيد مع عمالنا فرحة وسعادة»
8 يونيو 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

شهدت 10 مواقع في الدولة فعاليات احتفالية للعمال خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تضمنت أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة، وعروضاً ترفيهية، ورقصات فلكلورية، وتوزيع هدايا على العمال. وأبدى العمال تفاعلاً كبيراً مع الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين تحت شعار «العيد مع عمالنا فرحة وسعادة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وكان عدد من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها قد شاركوا العمال أداء صلاة العيد في دبي، وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة. وشهدت المواقع الاحتفالية إقبالاً كبيراً من العمال، وذلك في جبل علي والقوز والمحصينة بدبي ومصفح وقرية حميم بأبوظبي والصجعة بالشارقة، والصناعية بعجمان وأم القيوين، ومنطقة راكز برأس الخيمة والحيل الصناعية بالفجيرة.
ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإسعادهم، وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وانتمائهم المجتمعي، وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء، وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الإمارات ودورها المحوري في المسيرة التنموية، ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة، ويرسخ مكانتها وجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.

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عيد الأضحى
العمال
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
شرطة أبوظبي
شرطة دبي
شرطة الشارقة
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