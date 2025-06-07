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العين.. ألعاب نارية وأجواء بهجة وسعادة

العين.. ألعاب نارية وأجواء بهجة وسعادة
8 يونيو 2025 01:05

 إيهاب الرفاعي (العين)

أبهرت الألعاب النارية سكان وزوار مدينة العين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقد شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بأجواء البهجة والسعادة التي نشرتها الألعاب النارية.
 ومع دقات الساعة التاسعة مساء، أنارت الألعاب النارية مبنى بلدية مدينة العين التي شهدت توافد أعداد كبيرة من الزوار والأهالي للاستمتاع بفقرة الألعاب النارية، حيث قدمت أشكالاً ونماذج ممزوجة بالألوان المبهجة التي تنشر السعادة والفرحة بين الجمهور.
وحرصت بلدية العين على تقديم فقرات متنوعة في عدد من الحدائق العامة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك،  وتنظيم  فعاليات احتفالية مميزة، تتضمن عروضاً مبهرة للألعاب النارية، وفنوناً شعبية إماراتية تُجسّد روح الأصالة والفرح بهذه المناسبة المباركة، تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الأواصر الاجتماعية، من خلال تقديم تجربة ترفيهية وثقافية راقية، تعكس فرحة العيد وتُسهم في نشر البهجة في نفوس الجميع، خصوصاً الأطفال والعائلات،  وذلك في إطار حرصها على تعزيز قيم الترابط المجتمعي، وإحياء الموروث الثقافي.
وشهدت مسالخ العين إقبالاً كبيراً من الجمهور، وحرصت بلدية العين على سرعة وسهولة وانسيابية عملية الذبح، وأن تتم عملية الذبح والتقطيع والتسليم دقائق معدودة في ظل التجهيزات العالية التي اتخذتها البلدية لتعزيز خدماتها للمستفيدين والمضحّين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في رفع جودة هذه الخدمات وضمان سلامتهم، وذلك عبر توفير 450 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال نظافة. مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة في المسالخ، لضمان جودة اللحوم للمستهلكين، وتقليل فترة انتظار المتعاملين نظراً للازدحام المتوقع خلال أيام العيد.

المعايير والضوابط 
تزامنت جهود بلدية العين في سرعة الذبح، وتجهيز المسالخ مع تكثيف الحملات التفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي وسوق العامرة المؤقت للمواشي الذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد، لضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة مع تشديد الفحص البيطري لجميع الحيوانات الواردة إلى السوقين، وتطبيق إجراءات تتبع الحيوانات، وطلب توفير وثائق من المصدر تثبت خلوها من الأمراض، مشددة على رفض دخول أي حيوانات غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية إلى سوق المواشي، وتكثيف عمليات الرش ومكافحة الطفيليات في الحظائر.

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