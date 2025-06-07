أبوظبي.. بهجة وفرح في ثاني أيام العيد

إبراهيم سليم (أبوظبي)



واصل المواطنون والمقيمون من مختلف الجنسيات في أبوظبي أمس، احتفالاتهم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات، في أجواء من الفرح والشعور بالسعادة، ومظاهر التسامح والتعايش، مع الاستمتاع بالبنية التحتية القادرة على تلبية كافة الأذواق واستقطاب كل شرائح المجتمع، من الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية. وقد أضفت الأجواء الممطرة على مناطق متفرقة المزيد من دواعي السعادة.







وشهدت الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية إقبالاً كبيراً من الأسر، وسط أجواء الفرح والبهجة في ثاني أيام العيد، حيث خططت الأسر للخروج إلى الشواطئ والمتنزهات، والحدائق، فيما اكتظت المراكز التجارية بالزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، وسط شعور بالسعادة والبهجة والأمان، وتبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد السعيد. ووفرت بلدية أبوظبي خدماتها المتميزة في الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بالعيد، وسط بيئة خدمات شاملة متكاملة، تعززها أجواء من التسامح والتعاون، تتسابق فيها فئات المجتمع كافة على التهنئة بالعيد. وقد تنافست مراكز التسوق في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال وتلبية الأذواق كافة من مختلف الأعمار، فيما فضل البعض الخروج للحدائق والمتنزهات وإقامة حفلات الشواء، في أجواء تتسم بالفرح والسعادة والتعاون والمودة والأخوة الإنسانية. كما قدمت بعض مراكز التسوق أيضاً عروضاً خاصة بالأطفال، للتنافس على استقطاب أكبر عدد من المحتفلين بالعيد، مما أتاح الفرصة للأطفال والأسر للحصول على أكبر قدر من المتعة، حيث حرص العديد من الأطفال على التقاط الصور مع الشخصيات التي تقدم العروض.







وشهدت حدائق العائلة والعاصمة وكورنيش أبوظبي وحديقة هزاع وحديقة الخالدية وحديقة المشرف وحديقة المطار، والحديقة الرسمية، وغيرها إقبالاً لافتاً، وسط التزام مرتادي الأماكن العامة بالالتزامات والشروط التي وضعتها بلدية أبوظبي للحفاظ على المظهر الجمالي لهذه الأماكن.