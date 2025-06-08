فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

يكون الطقس رطبا ليلا وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غربا .

أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، وقد تكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج خفيفا في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 90 30

دبي 41 30 90 35

الشارقة 41 27 85 30

عجمان 38 30 90 40

أم القيوين 40 26 85 35

رأس الخيمة 43 27 75 30

الفجيرة 35 31 75 45

العـين 41 29 40 15

ليوا 42 25 90 15

الرويس 38 23 90 55

السلع 39 22 85 55

دلـمـا 34 25 85 65

طنب الكبرى 35 26 80 60

طنب الصغرى 35 26 80 60

أبو موسى 35 26 80 60.