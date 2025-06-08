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هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار على مناطق متفرقة في الدولة (من المصدر)
9 يونيو 2025 01:41

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تشكلت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية. وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة أمس 43 درجة مئوية في الذيد بالشارقة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية من الدولة، وكذلك ضرورة الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد ساد خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالًا، ورطب ليلاً وصباح اليوم الاثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
يتوقع المركز أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

طقس الغد
كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئي أحياناً خاصة شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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