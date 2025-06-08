10 مشاريع جديدة للإنارة في كلباء

الشارقة (الاتحاد)



تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 10 مشاريع للإنارة في مختلف مناطق مدينة كلباء بتكلفة تتجاوز 17 مليون درهم، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الإنارة بمناطق متعددة في المدينة، مما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضري وسلامة مستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة العامة.







وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشاريع الإنارة التي تنفذها الهيئة بمدينة كلباء تضم مشروع إنارة الطرق الرئيسية في المنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال تركيب 100 عمود إنارة و200 كشاف، إلى جانب تمديد 11 ألف متر طولي من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ مليوني درهم، وبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2025 ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من إنارة جبل ديم، والذي يتطلب حلولاً فنية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، بتكلفة 13 مليون درهم.



100 كشاف

تشمل الأعمال الجارية كذلك مشروع إنارة مناطق الغيل، والذي يتضمن تركيب 400 كشاف و250 عمود إنارة، إلى جانب تمديد 15.000 متر من الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الإنارة في شارع كلباء - الشارقة، وشارع البحيرة، وحي الجامعة، والتي يتم فيها استبدال 1.400 كشاف تقليدي بوحدات LED موفرة للطاقة.

وأضاف أن مشروعات الإنارة في مدينة كلباء تتضمن تنفيذ برنامج الصيانة السنوية لشبكة الإنارة في المدينة، إلى جانب مشروع إنارة منطقة القادسية، الذي بهدف لتحسين الإنارة في أحد الأحياء السكنية الحيوية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد من مشاريع الإنارة بمدينة كلباء خلال الأشهر الماضية، من أبرزها مشروع إنارة شارع خطمة الملاحة، الذي اكتملت أعماله في أبريل 2025، وشمل تركيب 100 كشاف و50 عمود إنارة، وتمديد 7.000 متر من الكابلات، بالإضافة إلى مشروع إنارة شارع سعد بن أبي وقاص، الذي تم إنجازه بالكامل، وتضمن تركيب 100 كشاف و60 عمود إنارة، وتمديد 10.000 متر من الكابلات الكهربائية.